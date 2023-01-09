Процедура создания ребенка от скончавшегося Пьера Нарцисса будет стоить 50 тысяч рублей

Вдова певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева приступила к «созданию» ребенка от умершего мужа. На подсадку эмбрионов будет потрачено около 50 тыс. рублей. Малыш должен появиться в середине-конце сентября.

Об этом рассказал директор покойного музыканта Сергей Дворцов. По его словам, пара планировала родить, когда певец был жив, однако из-за проблем с его здоровьем этого не произошло.

Дворцов сообщил, что подсадка эмбрионов будет проходить в частной клинике в Москве. Необходимый биоматериал хранится у Калачевой дома.

Она прошла все необходимые обследования – противопоказаний к процедуре нет. Всю беременность вдову Нарцисса будет вести доктор, который является другом семьи.

Говоря о стоимости процедуры, Дворцов заявил: «Процесс подсадки — это не так дорого. Это же не ЭКО. Примерно от 50 тысяч рублей обойдется, я думаю».

Вдова певца мечтает родить мальчика. Дворцов станет крестным отцом ребенка.

Ранее сообщалось, что Калачева родит от 26-летнего сына Нарцисса, который проживает в Камеруне.