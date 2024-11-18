Какое наследство оставил после себя умерший от рака Владимир Левкин

Певец Владимир Левкин внезапно скончался после рецидива рака. Его смерть стала шоком для родных, коллег, друзей и фанатов артиста. Выяснилось, что экс-солист «На-На» оставил в наследство жене и дочери загородный дом в Подмосковье.

Исполнитель владел двухэтажным домом в Звенигороде, построенном в русском стиле. Особняк, напоминающий старинную усадьбу, Левкин купил не так давно вместе с четвертой женой Мариной, пишет Teleprogramma.pro.

На первом этаже коттеджа находятся гостиная, кухня, две гостевые комнаты, санузел и ванная комната. Спальня супругов расположена на втором этаже. Там же обустроена детская, кабинет и второй санузел с ванной. Дом оборудован современным отоплением и камерами видеонаблюдения.

В особняке есть авторская мебель, которую сделал мастер из Тулы. Второй этаж он оформил панелями из ясеня.

Год назад Левкин рассказывал, что копит на квартиру в Москве, однако неизвестно, добился ли он в итоге своей цели.

Напомним, Владимир Левкин скончался в результате рецидива рака в возрасте 57 лет. О смерти знаменитости сообщила его жена. Старшая дочь артиста заявила, что он навсегда останется на сцене.