Во время родов скончалась звезда детской телепередачи Фабиола Ясмин, об этом сообщает «Российская газета».

Мексиканская артистка Фабиола Ясмин Ортега Барсенас скончалась 3 февраля. Сначала в прессе сообщили о том, что женщину госпитализировали из-за возникших осложнений на фоне позднего срока беременности. Врачи поставили ей диагноз преэклампсия и HELLP-синдром (тяжелое заболевание, при котором возникают печеночная недостаточность, кровоизлияние, судороги и кома).

Позже в соцсетях Фабиолы появилось печальное известие о ее смерти во время родов. О том, выжил ли ребенок артистки, не сообщается.

«Очень сложно сказать „прощай“. Cпасибо за все эти мгновения, что мы провели вместе, за ту радость, что ты дарила стольким детям. Лети высоко», — написали в соцсетях артистки ее знакомые.

Фабиола Ясмин Ортега Барсенас была звездой детского телешоу Bely y Beto, которое выходило с 1997 года.

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