Во время операции умер 40-летний музыкант рок-группы «Куба» Кирилл Ноздрин. О смерти сообщил коллектив «Кубы» в соцсети.

В Ростове-на-Дону умер бывший гитарист группы «Куба». Коллеги Кирилла рассказали, что он боролся с тяжелым заболеванием и находился в реанимации, но точный диагноз не стали называть. Ноздрин скончался во время операции от остановки сердца.

«Он боролся эти 2,5 месяца и хотел жить. Узнали сегодня с утра. Ему было 40 лет. Веселый, харизматичный — брат, сын, дядя, муж, отец, музыкант ушел от нас. У него остались дочь, жена, двое пожилых родителей и мы», — написали члены группы.

Музыканты отметили, что не бросят семью умершего.

На данный момент дата и место похорон не уточняются.

