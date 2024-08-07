Во время нападения на Курскую область погиб 36-летний отец футболиста «Авангарда»

В Курской области в результате атаки ВСУ погиб отец игрока футбольного клуба «Авангард» Александр Чекалин. Ему было 36 лет.

Подробности сообщает РБК Спорт.

Чекалин работал фельдшером скорой помощи и во время атаки был на выезде. Трагедия произошла в Суджанском районе.

По информации издания, с ним умер водитель скорой Александр Никитичев.

Накануне врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о боях на границе и рассказал, что врачи выведены на работу в больницы, созданы резервы лекарств. Он призывал не создавать панику и не верить фейкам.

ФК «Авангард» 6 августа выразил слова поддержки жителям приграничных районов области. «Мы вместе с Вами», - писала пресс-служба на странице клуба во «ВКонтакте».