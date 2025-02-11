В Новосибирске умерла 83-летняя народная артистка России Ольга Титкова

Умерла 83-летняя народная артистка России Ольга Титкова. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского музыкального театра.

11 февраля ушла из жизни актриса Ольга Титкова. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Ольга служила в Новосибирском музыкальном театре с 1968 года. Она была задействована в спектаклях «Летучая мышь», «Мистер Икс», «Марица», «Женитьба Бальзаминова».

В 2002 году она получила «Золотую Маску» за исполнение роли Графини Данковой в оперетте Ф.Легара «Граф Люксембург».

«Титкова долгие годы была одной из самых ярких и известных актрис города Новосибирска. Феерический темперамент, яркая энергетика, любовь к сцене создали ей славу ярчайшей представительницы жанра оперетты, принесли ей поистине народное признание. Ее появление на сцене всегда было залогом успеха спектакля», — сказано в некрологе.

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