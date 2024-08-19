Во Франции умер популяризатор «великой кухни для похудения», повар Мишель Герар

Во Франции умер знаменитый шеф-повар, обладатель трех звезд Michelin Мишель Герар. Ему был 91 год.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что после ухода из жизни жены в 2017 году здоровье Герара значительно пошатнулось. С 2020 года он уже не выезжал из страны, хотя ранее регулярно путешествовал по миру.

Как пишет Le Figaro, знаменитый повар ушел из жизни в ночь на 19 августа в коммуне Эжени-ле-Бен Филиппа Брета.

Вместе с несколькими другими шеф-поварами, такими как Поль Бокюз, Ален Сендеренс и братья Труагро, он считался одним из основателей «новой кухни» - кулинарного движения, зародившегося в 1970-х годах.

Мишель Герар родился в 1933 году в семье мясников. Он мечтал стать врачом, но обучался кондитерскому делу в Мант-ла-Жоли.

В 1965 году Мишель купил небольшое североафриканское бистро в Аньере под названием Pot-au-feu. После трудного старта он перевез туда весь Париж, прежде чем в 1974 году поселился в Ландах.

Герар популяризировал «Великую кухню для похудения». В 2013 году он основал Институт здорового питания на своей усадьбе Les Pres d'Eugenie.

Ранее Театральный институт имени Щукина сообщил о смерти профессора кафедры сценической речи, актера Юрия Дубова. Ему было 75 лет. Зрители знают артиста по фильмам «Дневной поезд», «Взвейтесь, соколы, орлами!» и документальной ленте «Ирина Купченко. Необыкновенное чудо».