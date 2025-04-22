«Рисовал до последнего»: раскрыто место похорон Зураба Церетели

Народного художника России Зураба Церетели похоронят в Грузии. Об этом сообщил его внук Василий Церетели.

Внук скульптура пояснил в разговоре с РЕН ТВ, что похороны пройдут в Дидубийском пантеоне в Грузии, где покоится супруга Зураба Церетели.

Василий добавил, что в последнее время художник находился в своей мастерской в Переделкино – он рисовал до последнего. Также Церетели постоянно руководил Российской Академией художеств, несмотря на свой возраст.

Напомним, Зураб Церетели скончался 22 апреля в возрасте 91 года. Причиной его смерти стала остановка сердца. Художник был известен не только в России, но и за границей. Среди известных работ Церетели: «Дружба народов», монумент Победы, статуя Георгия Победоносца, памятник Петру I в Москве, памятник «Слеза скорби» в США, а также монументы «История Грузии» и «Святой Георгий Победоносец» в Тбилиси.

Ранее журналистка Ксения Собчак почтила память скульптора, заявив, что он мог соперничать по обаянию с Никитой Михайлковым.