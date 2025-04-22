«Он умел обаять»: Собчак поделилась воспоминаниями о Зурабе Церетели

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала смерть 91-летнего скульптора Зураба Церетели. Она поделилась воспоминаниями о нем в своем Telegram-канале и рассказала, что по обаянию он мог соперничать с Никитой Михалковым.

22 апреля стало известно о том, что знаменитый художник Зураб Церетели умер от остановки сердца. Друзья, коллеги и поклонники выражают свои соболезнования близким звезды. Ксения Собчак решила поделиться своими воспоминаниями о скульпторе, у которого даже была в гостях.

«Помню, была у Зураба Константиновича в гостях много раз, например, когда приезжали Джина Лоллобриджида и Софи Лорен. Церетели постоянно организовывал приезды звезд, он умел их встречать и обаять», – написала Ксения.

Журналистка отметила, что по своему обаянию скульптор мог соперничать только с Никитой Сергеевичем Михалковым.

Напомним, что Зураб Церетели знаменит не только в России. Его скульптуры установлены в Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции, Японии и других странах.

Среди самых известных работ мужчины: «Дружба народов», монумент Победы, статуя Георгия Победоносца, памятник Петру I в Москве, памятник «Слеза скорби» в США, а также монументы «История Грузии» и «Святой Георгий Победоносец» в Тбилиси.

Ранее мы писали о том, какое наследство оставил Зураб Церетели.