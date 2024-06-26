Внук убитого в Дагестане священника потерял сознание на похоронах после закрытия гроба

Внук священника Николая Котельникова, убитого при теракте в Дербенте, почувствовал себя плохо на похоронной церемонии в храме. Перед мальчиком закрыли крышку гроба.

Подробности приводит NEWS.ru. Издание опубликовало видео с церемонии прощания.

Внук священнослужителя вместе с родными находился рядом с гробом. В какой-то момент к гробу поднесли крышку, его закрыли. Мальчик, стоящий рядом, потерял сознание. К нему тут же пришли на помощь, женщины предложили ему воды и умыли ребенка.

Напомним, 23 июня террористы напали на храмы, синагоги и пост ДПС. Погибли 20 человек. Среди них – священник храма в Дербенте, который служил там 40 лет. У убитого остались семья и шестеро внуков.

Сообщалось, что Котельников был дальним родственником сенатора Совета Федерации Дмитрия Рогозина.