«Внук отвез в больницу»: умерла вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина

Умерла Ирина Пуговкина-Лаврова - вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина. Прощание с ней состоится 23 мая в Воскресенске Московской области.

Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Уточняется, что смерть наступила 20 мая, хотя сообщение об этом появилось на сайте только 22 числа. Ирине было 82 года. Причины смети не называются.

В некрологе говорится, что брак Ирины с актером продлился 18 лет. После ухода артиста из жизни вдова старалась сохранить память о муже: был создан Центр Михаила Пуговкина, собственными силами женщины восстановлена памятная доска в Ялте, которую ранее украли.

Некоторые подробности смерти Пуговкиной-Лавровой раскрыла представитель общественной палаты Крыма Алена Плакида. Она сообщила РИА Новости Крым о сахарном диабете у Ирины. Их последний разговор состоялся в марте – Пуговкина-Лаврова нехорошо себя чувствовала.

Плакида рассказала, что произошло 20 мая – в день смерти вдовы народного артиста.

«У нее поднялось давление плюс диабет. Внук ее отвез в больницу. Она находилась в медикаментозном сне», - поделилась Плакида.

Собеседница добавила, что до последнего времени Ирина находилась в Москве, куда переехала в связи с ухудшением здоровья.

В феврале сообщалось о смерти вдовы певца Эдуарда Хиля Зои. Ее похоронили рядом с супругом.