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Опубликовано 02 февраля 2024, 18:50
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На 12 лет пережила мужа: умерла вдова Эдуарда Хиля

В Санкт-Петербурге умерла 92-летняя балерина и вдова певца Эдуарда Хиля.
На 12 лет пережила мужа: умерла вдова Эдуарда Хиля

© Starface.ru

Вдова певца Эдуарда Хиля, балерина Зоя Хиль умерла в Санкт-Петербурге. Ее мужа не стало в 2012 году, так что она на 12 лет пережила супруга.

Подробности смерти Зои Хиль приводит издание The Voice.

О кончине 92-летней балерины сообщил храм Смоленской иконы Божьей Матери. Прощание назначено на 4 февраля, оно пройдет в 13:30.

Как уточняет Пятый канал со ссылкой на сына Хиль Дмитрия, балерина скончалась утром 27 января.

Она будет похоронена рядом с мужем на Смоленском кладбище.

Зоя Хиль родилась в Ленинграде в 1931 году, ее родители были актерами. Она познакомилась с будущим мужем на гастролях. Пара поженилась, в семье родился единственный ребенок.

Ранее сообщалось о смерти 60-летнего актера Александра Саюталина. Он сыграл в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Источник фото:Starface.ru
Источник:The Voice
Автор:Лилия Караева
Теги:
Эдуард Хиль
вдова
смерть
внезапная смерть