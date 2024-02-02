На 12 лет пережила мужа: умерла вдова Эдуарда Хиля

Вдова певца Эдуарда Хиля, балерина Зоя Хиль умерла в Санкт-Петербурге. Ее мужа не стало в 2012 году, так что она на 12 лет пережила супруга.

Подробности смерти Зои Хиль приводит издание The Voice.

О кончине 92-летней балерины сообщил храм Смоленской иконы Божьей Матери. Прощание назначено на 4 февраля, оно пройдет в 13:30.

Как уточняет Пятый канал со ссылкой на сына Хиль Дмитрия, балерина скончалась утром 27 января.

Она будет похоронена рядом с мужем на Смоленском кладбище.

Зоя Хиль родилась в Ленинграде в 1931 году, ее родители были актерами. Она познакомилась с будущим мужем на гастролях. Пара поженилась, в семье родился единственный ребенок.

Ранее сообщалось о смерти 60-летнего актера Александра Саюталина. Он сыграл в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».