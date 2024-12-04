Внезапно умерла героиня шоу «Прямой эфир», которая потеряла память после третьих родов

Скончалась участница программы «Прямой эфир» Мария Полищук. Девушка страдала потерей памяти после третьих родов.

О ее смерти сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на мужа Марии.

Полищук умерла внезапно. Это произошло из-за оторвавшегося тромба. Дата прощания с ней пока неизвестна.

Во время третьих родов Марии ввели анестезию, после чего случился анафилактический шок, девушка впала в кому на 17 дней. Когда она очнулась, не узнавала ни мужа, ни детей. Супруга Мария стала называть Василием, хотя его настоящее имя – Геннадий.

Полищук лечили лучшие врачи, а ее муж обратился в программу «Прямой эфир». С женщиной работал гипнолог, она смогла вспомнить родителей и двух сыновей, а вот мужа по-прежнему называла Василием – как бывшего избранника, факт рождения дочери тоже отрицала.

Ранее сообщалось о смерти 41-летней актрисы Людмилы Бортко. Она умерла 30 ноября, а в последний раз вышла на сцену 29 числа.