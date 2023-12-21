«Он болел»: актер Буянов раскрыл причину смерти 40-летнего Егора Найдовича из сериала «СашаТаня»

40-летний актер Егор Найдович, известный по роли в сериале «СашаТаня», умер от рака. Об этом рассказал актер Александр Буянов.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

Буянову известно, что Найдович болел.

«Все, с кем сегодня общался, тоже знали об его болезни. Говорят рак, а рак чего конкретно, не знают», - рассказал изданию артист.

Приятель Найдовича, музыкант Илья Пищенко узнал о смерти актера от его бывшей жены. Он предположил, что были проблемы с сердцем.

Информацию о том, что Найдович мог выпивать, друзья не подтвердили.

Тело актера нашли в апартаментах, которые он снимал с другими людьми. Мужчину без сознания нашел его сосед по квартире.