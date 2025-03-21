Мать умершего хоккеиста Малыхина заявила, что тот был образцовым сыном

Мать внезапно скончавшегося в возрасте 34 лет хоккеиста Федора Малыхина произнесла на прощании с ним трогательную речь. В ней женщина отметила, что ее спортсмен был образцовым примером сына и внука.

«Его забота и любовь — они всегда меня окружали. Я купалась в них. Бабушка тоже, дедушка и все наши родные», — приводит ее слова E1.ru.

Также родительница пожелала всем присутствующим на церемонии никогда не переживать подобного опыта.

«Это — бетонная плита. Она просто придавила нас. Но мы люди верующие. Мы верим, что он нас видит, что его душа будет в лучшем мире», — убеждена мать.

В конце выступления она отметила, что память о сыне всегда будет жить в ее сердце.

Напомним — Малыхин был найден мертвым в своей квартире в Екатеринбурге. Причиной смерти, как сообщается, стала остановка сердца.