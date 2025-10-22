Внезапно скончался чешский рок-музыкант, барабанщик Павел Скала

Внезапно ушел из жизни известный чешский рок-музыкант Павел Скала. О его смерти сообщает iDNES. Причина кончины не уточняется.

Артист в свое время был барабанщиком в таких рок-коллективах, как OK Band, ASPM, Žentour, Lili Marlene и других. Свой путь в музыке на чехословацкой сцене начал в начале 1980-х годов.

При этом в составе группы Etc…, в которой также играл музыкант, состоял его полный тезка, гитарист Павел Скала. В связи с этим издание подчеркивает, что не стоит путать двух этих артистов.

«Павел Скала был частью нас довольно долгое время... Мне очень жаль. Музыканты рассыпаются в группах, но гораздо хуже, когда они уходят», — отреагировал на кончину барабанщика один из его бывших коллег.

Помимо музыкальной карьеры артист также на протяжении семи лет был редактором журнала &musiQ, ранее известного как Rock & Pop, из которого ушел в 2003 году.

Ранее мы писали о смерти российского музыканта, члена рок-группы «Куба» Кирилла Ноздрина. Он умер в возрасте 40 лет.