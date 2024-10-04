Внебрачный сын выстоял долгую очередь, чтобы проститься с Вячеславом Добрыниным

Внебрачный сын композитора Вячеслава Добрынина Альберт Штефан выстоял долгую очередь, чтобы проститься с ним. Об этом сообщает Woman.ru.

Прощание с певцом проходило на Троекуровском кладбище. Присутствовали дочь от первого брака Екатерина и вдова Ирина. Женщины сидели рядом. Издание отмечает, что они делили один зон.

Ирина сидела у гроба молча. Она не поднимала глаз. Для Добрынина жена была любовью всей жизни.

Самым неожиданным участником траурной церемонии оказался предполагаемый внебрачный сын Добрынина – Альберт Штефан. Мужчина простоял долгую очередь, чтобы попрощаться с тем, кого считал отцом.

Напомним, Добрынин официально не признавал его сыном. Однако композитор подтверждал наличие внебрачного ребенка.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева передала прощальные слова Добрынину через близких людей.