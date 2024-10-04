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Опубликовано 04 октября 2024, 19:39
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Внебрачный сын выстоял долгую очередь, чтобы проститься с Вячеславом Добрыниным

Внебрачный сын выстоял долгую очередь, чтобы проститься с Вячеславом Добрыниным

© Lomohov Anatoly/East News

Внебрачный сын композитора Вячеслава Добрынина Альберт Штефан выстоял долгую очередь, чтобы проститься с ним. Об этом сообщает Woman.ru.

Прощание с певцом проходило на Троекуровском кладбище. Присутствовали дочь от первого брака Екатерина и вдова Ирина. Женщины сидели рядом. Издание отмечает, что они делили один зон.

Ирина сидела у гроба молча. Она не поднимала глаз. Для Добрынина жена была любовью всей жизни.

Самым неожиданным участником траурной церемонии оказался предполагаемый внебрачный сын Добрынина – Альберт Штефан. Мужчина простоял долгую очередь, чтобы попрощаться с тем, кого считал отцом.

Напомним, Добрынин официально не признавал его сыном. Однако композитор подтверждал наличие внебрачного ребенка.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева передала прощальные слова Добрынину через близких людей.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Woman.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Вячеслав Добрынин
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похороны