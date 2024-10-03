«Я прощаюсь с тобой, Слава»: Пугачева через близких людей передала поминальные слова Добрынину

4 октября Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище. Именитый композитор за свою карьеру написал музыку многим звездам российского шоу-бизнеса. Он является автором четырех композиций, которые исполняла Алла Пугачева. Примадонна в связи с жизненными обстоятельствами не сможет приехать на похороны маэстро, но в его адрес певица сказала несколько трогательных слов.

Среди своих хитов народный артист особенно выделял композицию «Вспоминай меня». Ее в 1976 году исполнила тогда никому неизвестная Алла Пугачева. Как признавался композитор, выступление Примадонны вызвало у него мурашки на теле. Вдохновившись, он написал еще несколько песен для знаменитости.

Добрынин называл Пугачеву профессионалом высокого класса. Накануне дня прощания с композитором артистка написала трогательные слова о так ценившем ее человеке.

Примадонна рассказала, что записала «Вспоминай меня» по просьбе Вячеслава Добрынина для показа Софии Ротару, которая в итоге и спела композицию. Ей понравился хит, вопреки опасениям артиста. Тогда Пугачеву никто не знал, а Ротару была уже известна, поэтому ей предстояло исполнить песню.

«Как же мы были рады, когда узнали, что она ей понравилась и она ее запишет! И песня прозвучит на радио! Слава даже плакал от радости и благодарил меня, и музыкантов, которые записали песню на одной из репетиций, кажется, в Сочи… Я прощаюсь с тобой Слава. Покойся с миром», — приводит слова Пугачевой mk.ru.

На самом деле, впервые «Вспоминай меня» прозвучала в короткометражном фильме режиссёра Виктора Греся «Голубое и зелёное» в исполнении Аллы Пугачевой. А уже в 1974 году ее спела София Ротару.

Напомним, внебрачный сын композитора Вячеслава Добрынина Альберт может прилететь на похороны 4 октября.