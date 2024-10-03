Внебрачный сын может прилететь на похороны Вячеслава Добрынина 4 октября

Внебрачный сын композитора Вячеслава Добрынина Альберт может прилететь на похороны 4 октября. В окружении покойного певца обсуждают, появится ли он на Троекуровском кладбище.

Об этом сообщает Kp.ru.

Речь идет о 52-летнем Альберте Штефане – Добрынин так и не признал его сыном официально. Пока неясно, прилетит ли он на прощание с композитором. Известно, что Альберт предлагал Добрынину встретиться, когда тот болел.

Задолго до первого инсульта певец подтвердил, что есть ребенок от поклонницы по имени Светлана. Он появился на свет в 1971 году. Когда девушка забеременела, артист был фактически помолвлен с первой женой. Ребенка певец видел на фото – в возрасте 2-3 лет, потом - в 18-ть.

«Его зовут Алик, Альберт. Знаю, что у него самого уже дети есть», - рассказывал певец.

Женщина родила его в 21 год. Только 8 лет назад решила рассказать Альберту, кто является биологическим отцом.

Штефан имеет два высших образования, женат. Живет в Железногорске Красноярского края, работает в должности руководителя IT-отдела.

Ранее сообщалось, что Добрынина похоронят 4 октября на 21-м участке Троекуровского кладбища. Его захоронение будет находиться на «аллее звезд».