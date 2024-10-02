21-й участок: Вячеслава Добрынина похоронят в необычном месте Троекуровского кладбища

Композитора Вячеслава Добрынина похоронят на 21-м участке Троекуровского кладбища. Он известен как «аллея звезд».

Подробности о похоронах музыканта узнало РИА Новости.

«Вячеслава Добрынина похоронят на 21-м участке Троекуровского кладбища, на так называемой "аллее звезд"», - сообщил изданию источник в окружении народного артиста.

Напомним, Добрынин скончался 1 октября. Многим он известен по хитам «Синий туман», «Кто тебе сказал», «Все, что в жизни есть у меня».

Накануне появилась информация, что похороны могут пройти 3 октября, но при условии, что семья успеет оформить документы. Другой источник называл дату 4 октября.

Также стало известно, что перед смертью Добрынин пережил сильный стресс. Артист не мог принять болезнь, стал выпивать, несмотря на запреты врачей. После первого инсульта композитора одолела депрессия: он не хотел ни петь, ни выступать.