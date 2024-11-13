Внебрачный сын Киркорова рассказал, что виделся с Коробковым-Землянским за два дня до смерти

Певец Александр Матвеев, называющий себя внебрачным сыном певца Бедроса Киркорова, рассказал, что виделся с пресс-секретарем SHAMAN Антоном Коробковым-Землянским за два дня до смерти. Об этом он вспомнил на церемонии прощания с медиаменеджером.

Подробности узнало издание «Абзац».

Матвеев был знаком с Коробковым-Землянским около 7 лет. Периодически они встречались на мероприятиях.

Об умершем певец вспоминает как «очень добром, отзывчивом, внимательном человеке».

«Видно по нему было, что это человек, знающий своё дело», - произнес Матвеев.

Он считает, что Антон мог принести еще большую пользу обществу, но все «резко закончилось». По его словам, тот «всегда создавал впечатление очень здорового человека, спортивного, следящего за собой».

Напомним, Коробкову-Землянскому резко стало плохо, он начал задыхаться. Пока точная причина смерти неизвестна. Говорилось, что у него были проблемы со здоровьем – Антон страдал патологически редким пульсом.