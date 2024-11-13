Случались обмороки, лечился у частных врачей: у Коробкова-Землянского были серьезные проблемы со здоровьем

Умерший в 40 лет пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский лечился у частных врачей и страдал брадикардией (патологически редкий пульс – прим.). Также у погибшего мог быть диабет.

Об этом сообщает издание mk.ru со ссылкой на источники в окружении Коробкова-Землянского.

Они подтвердили наличие проблем с сердцем у Антона. Мужчина обращался к специалистам, ему диагностировали брадикардию. Это случилось после перенесенного коронавируса четыре года назад. Он и сам писал в соцсетях о давлении 90 на 40 и пульсе реже 40 ударов в минуту. Из-за этого у него случались обмороки, но раньше Коробков-Землянский всегда приходил в себя.

Источник сообщил, что у Антона мог быть диабет. Якобы анализ на сахар показал превышение показателей.

У Коробкова-Землянского была вторая группа здоровья – она обусловлена проблемами сердечно-сосудистой системы.

«В обычной государственной поликлинике он появлялся редко, прибегал и к услугам частных специалистов», - рассказали в окружении.

Ранее сообщалось, что певец SHAMAN посвятил концерт в Липецке умершему пресс-секретарю. Артист нанес на руку инициалы Коробкова-Землянского. При исполнении хита «Я останусь с тобой» музыкант заплакал.