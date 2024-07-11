Владимир Высоцкий посвятил ему семь песен: умер золотопромышленник Вадим Туманов

Умер на 97-м году жизни крупнейший советский золотопромышленник Вадим Туманов, известный своей дружбой с легендарным актером Владимиром Высоцким.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что Туманов ушел из жизни 10 июля в 17:30 по московскому времени. Церемония прощания состоится 13 июля на Троекуровском кладбище.

О смерти Владимира Туманова сообщил РБК его представитель Александр Демидов.

Вадим Туманов был моряком, ходил в заграничные плавания. В 1948 году его приговорили к 25 годам заключения в лагерях. Через восемь лет он был реабилитирован.

Во время заключения он работал на добыче золота и после освобождения в организованных им артелях была достигнута высокая производительность труда.

Владимир Высоцкий описал жизнь Туманова в книге «Черная свеча», а также посвятил ему семь песен. В 1970-х годах между ними завязалась крепкая дружба. Они часто созванивались и могли говорить до утра.

Ранее в возрасте 48 лет умер режиссер Владимирского театра кукол Сергей Ерофеев. Причина смерти не раскрывается.