Умерла актриса из «Доктор Кто» и «Возвращения в страну ОЗ» Джин Марш
© AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News
Английская актриса, обладательница премии «Эмми» Джин Марш скончалась в возрасте 90 лет. Знаменитость ушла из жизни в своем доме в Лондоне 13 апреля.
По словам режиссера Майкла Линдсей-Хогга, актриса умерла в результате осложнений, вызванных деменцией, пишет The New York Times.
Джин Марш была одним из создателей культового телесериала «Вверх и вниз по лестнице», в котором сыграла роль Роуз Бак. За эту работу актриса была удостоена премии «Эмми».
Помимо этого, Марш участвовала в создании телесериалов: «Дом сестёр Эллиотт». Она снялась в фильмах «Клеопатра» (1963), «Исступление» (1972), «Орёл приземлился» (1976), «Подмена» (1980), «Возвращение в страну Оз» (1985), «Уиллоу» (1988), «Фатерлянд» (1994).
Также актриса запомнилась ролью Клеопатры в одноименном фильме, Сары Кингдом в «Докторе Кто», медсестры Уилсон в «Возвращении в страну Оз».
В 2012 году Джин Марш была награждена Орденом Британской империи.
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