Виртуозно играл на гобое и фортепиано: умер известный французский музыкант Виктор Авиат

1 мая в Берлине скончался французский музыкант, композитор, дирижер Виктор Авиат. Ему было 42 года.

Причиной смерти Авиата стала непродолжительная болезнь, сообщает издание SlippeDisc со ссылкой на коллег артиста.

Авиат был разносторонним музыкантом: он виртуозно играл на гобое и фортепиано, сочинял музыку и дирижировал.

Родившись во Франции, он получил образование в Парижской консерватории и Высшей школе музыки в Карлсруэ. Авиат сотрудничал с ведущими оркестрами мира, включая оркестр Цюрихского оперного театра, Камерный оркестр Европы, Оркестр Моцарта в Болонье, Национальный оркестр Лилля и Королевский филармонический оркестр Лондона. Также он принимал участие в нескольких телевизионных проектах. Всего месяц назад музыкант отметил свой 42-й день рождения.

Ранее умер актер сериалов «Клан Сопрано», «Убойный отдел, «Закон и порядок» Чарли Скелайс. Известно, что он продолжительное время боролся с болезнью Альцгеймера.