Ветеран ВОВ и почетный житель Курска Мария Малюк умерла на 103-м году жизни

На 103-м году жизни умерла после продолжительной болезни ветеран Великой Отечественной войны и почетный житель Курска Мария Малюк. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

В 1941 году 19-летняя Мария Малюк принимала участие в строительстве оборонительных рубежей под Саратовом. Работала связисткой, много плавала на подводных судах, служила на Кавказе и в Дунайской флотилии, где и встретила День Победы после освобождения Крыма.

После войны работала в курской библиотеке имени Асеева. Прожила в браке 61 год, воспитала двоих детей. Мария Александровна имеет медали «За оборону Кавказа», «За Победу в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За взятие Берлина» и другие награды.

«С каждым годом всё меньше становится наших Героев. Оттого ценнее каждый момент, проведённый с ними. Светлая память Марии Александровне. Вы навсегда в наших сердцах», — написал Хинштейн, выразив соболезнования близким ветерана.

