Умер ветеран Сычев, оставивший автограф на стене рейхстага в Берлине в 1945 году

Умер ветеран Великой Отечественной войны Спартак Сычев. В 1945 году он оставил автограф на стене поверженного рейхстага в Берлине.

О смерти сообщил Telegram-канал Пул69.

По информации источника, ветеран ушел из жизни 28 июля. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принес соболезнования родным умершего. Глава региона отметил, что Сычев сражался в битвах на Курской дуге, подо Ржевом, освобождал Киев.

«В 1945 году он лично засвидетельствовал победу над врагом, оставив свой автограф на стене поверженного рейхстага в Берлине», - рассказал губернатор.

После войны Сычев окончил военную юридическую академию, на протяжении 30 лет работал на Тверском вагоностроительном заводе. Удостоен многочисленных наград, включая медали «За взятие Берлина», «За победу над Германией», орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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