Весивший 125 кг рестлер Рико Суаве умер в 54 года после ампутации ноги

Во Флориде умер профессиональный рестлер из Пуэрто-Рико Хулио Доминго Эстрада Касерес, выступавший под псевдонимом Рико Суаве. Ему было 54 года.

Официальной причиной смерти стала сердечная недостаточность. Касерес ушел из жизни 20 марта, однако известно об этом стало только сейчас.

Незадолго до смерти 125-килограммового борца госпитализировали для проведения операции на открытом сердце. Ранее ему был установлен сетчатый имплант. Кроме того, несколько месяцев назад Касересу ампутировали правую ногу на фоне сахарного диабета.

В 1984 году Касерес дебютировал на ринге. Он стал известен в США благодаря использованию ярких экстремальных приемов на ринге, сообщает портал Sescoops.

Ранее экс-прокурора США Восточного округа Вирджинии Джессику Абер нашли мертвой в ее квартире в городе Александрия. Ей было 43 года.