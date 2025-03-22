Станислав Садальский рассказал, что Голубкина похудела до 30 кг перед смертью

В возрасте 85 лет скончалась народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. В последнее время она сильно болела и страдала от болей. Станислав Садальский признался, что перед смертью звезда «Гусарской баллады» весила 30 кг.

Артист дружил с вдовой Андрея Миронова и был в курсе ее проблем со здоровьем. В память о ней Садальский написал несколько слов в личном блоге.

«Бедная, воистину, отмучилась. Весила уже 30 кг, счет шел на часы», — написал Станислав.

Звезда фильма «Три дня в Москве» отметил, что пока не знает, где похоронят артистку, но, вероятнее всего, на Ваганьковском кладбище — там покоятся ее муж и мама.

По словам Садальского, он бывал с Голубкиной на кладбище. Она всегда шла к двум могилам — сначала к Миронову, затем к маме.

Напомним, в последние месяцы жизни Лариса Голубкина жаловалась на слабость и страдала от сильных болей, с которыми не справлялись даже обезболивающие. Из-за тяжелого состояния актриса почти не вставала с постели.