Умерла звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина

Вдова Андрея Миронова Лариса Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет. О смерти артистки сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Скорбной новостью телеведущий поделился в своем Telegram-канале.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина…», — написал Малахов.

Официальных заявлений от родственников звезды «Гусарской баллады» пока не было. В январе сообщалось об ухудшении состояния онкобольной Голубкиной. Артистка перестала самостоятельно передвигаться и вставать с постели.

Напомним, 10 лет назад ей поставили диагноз «макроглобулинемия Вальдестрема» — вялотекущее, медленно развивающееся заболевание опухолевой природы, протекающее с поражением костного мозга.

В 1977 году Голубкина вышла замуж за Андрея Миронова, с которым прожила до самой его смерти. Ранее театральный режиссер Андрей Житинкин рассказал, как она жила в браке со звездой «12 стульев».