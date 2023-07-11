Вещи могут оказаться на помойке: родственники Нонны Мордюковой делят ее квартиру спустя 15 лет после смерти

Родственники умершей в 2008 году актрисы Нонны Мордюковой начали борьбу за ее квартиру, оставленную в наследство. Первоначально знаменитость отписала жилье сестре Наталье Катаевой, которая ухаживала за звездой перед смертью. Когда она тяжело заболела, решила оставить квартиру четырем людям: двум сестрам Татьяне и Людмиле и племянницам Елене и Юлии. Сейчас некогда близкие родственники стали злейшими врагами и начали борьбу за квартиру.

Как пишет Пятый канал, спустя время наследницы договорились заключить договор ренты, но когда бумага была готова, одна из сестер передумала и захотела переписать имущество на Юлию и Елену, но попросила не говорить об этом другим родственницам.

Наталья Катаева умерла в апреле, и сразу после этого Елена заявила о желании избавиться от квартиры тети и решила освободить пространство. Риелтор утверждал, что квартира без мебели будет дороже.

Когда по адресу приехала Юлия, то увидела вместо богато обставленного жилища пустую квартиру. Ей обидно, что вещи Мордюковой стали никому не нужны и могут оказаться на помойке.

Теперь Юлия собирается подать в суд. Родственники спорят не только из-за квартиры, но и места на кладбище. Есть несколько человек, претендующих на дорогую землю. Как полагает Пятый канал, узнавший о положении дел в семье, борьба будет долгой.

Ранее актер Станислав Садальский рассказал, где погибла сестра Мордюковой Наталья Катаева. Он хорошо знал актрису и ее сестру.