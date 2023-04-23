Стало известно, где скончалась сестра Нонны Мордюковой

Печальные новости о кончине Натальи Катаевой, сестры знаменитой актрисы Нонны Викторовны Мордюковой появились в интернете. Обстоятельства гибели не разглашаются.

Источником грустных известей стал актер Станислав Садальский, в свое время хорошо знавший Нонну и её сестру. Актёр поделился информацией в своем личном микроблоге. Как сообщает информационный портал CSN, Катаева скончалась в квартире, которая досталась ей в скором времени после кончины Мордюковой. Садальский не раз упоминал, что из-за квартиры в семье Катаевой возникали частые разногласия. На связь Наталья перестала выходить в 2021-м году, когда разделила недвижимость между детьми.

«После смерти народной артистки квартира, естественно, перешла к Наташе. Наташа уже эту завещала тем людям, которые каждую минуту находились рядом и скрашивали последние дни тяжелобольной и одинокой… Через пару месяцев проснулись внуки и бывшая невестка. И началось…. В общем, смотрите Малахова… Я идти отказался», - написал Садальский.