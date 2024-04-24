«Весь коридор квартиры был исписан надписями»: в Москве покончил с собой экс-хоккеист «Спартака»

В Москве покончил с собой бывший хоккеист свердловского «Спартака» Аркадий Новичков. Ему был 81 год. Об этом сообщает ИА Регнум.

По информации источника, 20 апреля в полицию поступило несколько сообщений от обеспокоенных жителей столицы, которые наблюдали за пожилым мужчиной на балконе многоэтажки на улице Героев Панфиловцев. Сотрудники правоохранительных органов прибыли по адресу, но попасть в квартиру смогли только тогда, когда взломали дверь.

«Весь коридор квартиры был исписан какими-то надписями», - сообщил источник СМИ.

Сообщается, что Аркадий был найден уже мертвым. Что послужило причиной самоубийства бывшего спортсмена, пока не уточняется. Однако есть информация, что за день до этого внучка хоккеиста и футболиста Виктора Гусева, у которого Новичков снимал квартиру, связалась с полицией и сообщила, что арендатор напал на ее бабушку с дедушкой во время проверки счетчиков.

Ранее в Москве нашли мертвой 21-летнюю волейболистку Арину Михайлину. Она покончила с собой.