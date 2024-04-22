В Москве найдено тело 21-летней волейболистки молодежной сборной России

В Москве найдена мертвой 21-летняя чемпионка по волейболу, игравшая в молодежной сборной России, Арина Михайлина. Она покончила с собой. Об этом сообщает mk.ru.

21 апреля около 21:00 девушку обнаружили возле общежития МЭИ на 1-й улице Синичкина. Врачи попытались спасти жизнь спортсменке, но реанимировать ее у них не получилось. Из-за полученных травм она скончалась. Предположительно, причиной смерти стал суицид.

Отметим, что Арина была довольно успешна в спорте для своего возраста. Она неоднократно получала медали на соревнованиях, в 2018 году даже выиграла первенство России среди девушек до 17 лет. Однако, по какой причине она решила свести счеты с жизнью, пока неизвестно. Данных о ее психологических проблемах нет.

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