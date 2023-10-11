Версия убийства: клавишника «Руки Вверх!» похоронили с забинтованной головой из-за страшных травм

Музыканта Владимира Капырина похоронили на Овчининском кладбище под Покровом. У клавишника группы «Руки Вверх!» была полностью перебинтованная голова из-за страшных травм. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На прощании с 36-летним мужчиной был его отец, который считает, что это было убийство. А коллега умершего – певец Сергей Жуков рассказал, что пока не знает всех обстоятельств смерти и ждет результата расследования.

Родственник Капырина уверен, что это не был несчастный случай. Тем более что голову погибшего сотрудники закрыли сразу после того, как прибыли на место. Близким не разрешили смотреть на лицо родственника в рамках следствия. Есть большая вероятность, что будет возбуждено уголовное дело. На данный момент судмедэксперты готовят итоговое заключение.

СМИ писали, что тело музыканта было найдено в луже крови в московской квартире. Отец мужчины первым обнаружил труп с пробитой головой. Мужчина рассказывал, что до случившегося у Владимира был конфликт с каким-то людьми, и он даже получал угрозы. По словам отца, из квартиры его сына пропали деньги и дорогой телефон.

Ранее мы писали о том, как Сергей Жуков прокомментировал смерть клавишника группы «Руки Вверх!» Капырина.