«Все в трауре»: Сергей Жуков прокомментировал смерть клавишника группы

Сергей Жуков прокомментировал смерть клавишника группы «Руки Вверх!» Капырина, об этом сообщает Пятый канал.

8 октября стало известно о смерти члена коллектива «Руки вверх!» Владимира Капырина. Первым мужчину обнаружил его отец, который предположил, что смерть сына может быть насильственной. По данным журналистов, мужчину нашли с пробитой головой в его квартире, на теле обнаружили многочисленные ссадины. Из дома пропали деньги и дорогостоящая техника.

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в разговоре с прессой заявил, что ему трудно комментировать новость о смерти коллеги.

«Мы не в том состоянии, чтобы давать интервью. У нас все подавлены и в трауре. Я скажу все родителям», — рассказал он.