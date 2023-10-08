«Все в трауре»: Сергей Жуков прокомментировал смерть клавишника группы
Сергей Жуков прокомментировал смерть клавишника группы «Руки Вверх!» Капырина.
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Сергей Жуков прокомментировал смерть клавишника группы «Руки Вверх!» Капырина, об этом сообщает Пятый канал.
8 октября стало известно о смерти члена коллектива «Руки вверх!» Владимира Капырина. Первым мужчину обнаружил его отец, который предположил, что смерть сына может быть насильственной. По данным журналистов, мужчину нашли с пробитой головой в его квартире, на теле обнаружили многочисленные ссадины. Из дома пропали деньги и дорогостоящая техника.
Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в разговоре с прессой заявил, что ему трудно комментировать новость о смерти коллеги.
«Мы не в том состоянии, чтобы давать интервью. У нас все подавлены и в трауре. Я скажу все родителям», — рассказал он.
Отец Владимира Капырина подозревает в убийстве некую группу людей, с которыми его сын повздорил накануне. Впрочем, судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мужчины не была насильственной. Хотя родственники Капырина с этим не согласны, решение оспаривать они не собираются.
Ранее мы писали о том, что умерла украинская исполнительница народных песен Нина Матвиенко.