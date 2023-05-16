Напавший на школьницу с самокатом курганец и раньше издевался над детьми

Видео с уличной камеры в Кургане послужило уликой против прохожего, который сбил ребенка, катающегося на самокате. На записи видно, как идущий по тротуару мужчина намеренно выставляет вперед руки и даже наносит удар по голове проезжающей мимо девочке.

НТВ сообщает подробности инцидента: прохожие подобрали упавшего ребенка, вызвали скорую. Врачи диагностировали у пострадавшей переломы нескольких позвонков. Затем видеозапись попала в интернет и стала объектом внимания полиции Кургана.

В ходе расследования выяснилось, что нападавший работает кондуктором, женат, имеет детей. По опросам свидетелей, опознавших Константина Белокрылова, дома он регулярно занимается рукоприкладством, а в свободное время – также регулярно – совершает агрессивные действия в отношении окружающих, преимущественно детей.

«Увидел ребенка, допустим, с игрушечным пистолетом. Забирает. Ломает об колено», - рассказала знакомая мужчины.

Сейчас он помещен в СИЗО. Против мужчины может быть выдвинуто обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.