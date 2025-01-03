«Верил в меня»: Елена Исинбаева сообщила о смерти тренера Евгения Трофимова
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В Волгограде умер заслуженный тренер России Евгений Трофимов. Ему было 80 лет.
Одной из самых титулованных его воспитанниц была двукратная олимпийская чемпионка, прыгунья с шестом Елена Исинбаева.
Спортсменка подтвердила информацию о смерти тренера и выразила соболезнования его семье.
«С огромной болью я сообщаю Вам о смерти моего тренера, наставника и человека, который стал для меня вторым отцом. Евгений Васильевич был не просто моим тренером, он был человеком, который верил в меня тогда, когда я сама в себя не верила», - написала Исинбаева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Некролог о смерти Трофимова также появился на официальной странице Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
«Сегодня, 3 января, на 81-м году ушел из жизни выдающийся специалист, заслуженный тренер России Евгений Васильевич Трофимов», - говорится в сообщении.
Причина смерти Евгения Трофимова не раскрывается. Также нет данных о том, где и когда он будет похоронен.
Ранее в Ивановской области в канун Нового года умер известный в регионе фотограф Александр Цыганов. Ему было 62 года.