«Верил в меня»: Елена Исинбаева сообщила о смерти тренера Евгения Трофимова

В Волгограде умер заслуженный тренер России Евгений Трофимов. Ему было 80 лет.

Одной из самых титулованных его воспитанниц была двукратная олимпийская чемпионка, прыгунья с шестом Елена Исинбаева.

Спортсменка подтвердила информацию о смерти тренера и выразила соболезнования его семье.

«С огромной болью я сообщаю Вам о смерти моего тренера, наставника и человека, который стал для меня вторым отцом. Евгений Васильевич был не просто моим тренером, он был человеком, который верил в меня тогда, когда я сама в себя не верила», - написала Исинбаева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Некролог о смерти Трофимова также появился на официальной странице Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Сегодня, 3 января, на 81-м году ушел из жизни выдающийся специалист, заслуженный тренер России Евгений Васильевич Трофимов», - говорится в сообщении.

Причина смерти Евгения Трофимова не раскрывается. Также нет данных о том, где и когда он будет похоронен.

Ранее в Ивановской области в канун Нового года умер известный в регионе фотограф Александр Цыганов. Ему было 62 года.