«Я все еще слышу голос Тиграна»: Эмир Кустурица поддержал Маргариту Симоньян после смерти Кеосаяна

Эмир Кустурица публично обратился к Маргарите Симоньян после смерти мужа. В своем Telegram-канале журналистка опубликовала сообщение режиссера, в котором он поддержал ее и назвал ушедшего Тиграна Кеосаяна «человеком Божьим».

В личном блоге Маргарита Симоньян поделилась совместным фото с супругом и сербским режиссером. Вдова Тиграна Кеосаяна показала обращение Эмира Кустурицы, в котором он выразил соболезнования и признался, что покойный актер был для него особенным человеком.

«Дорогой друг. Я с тобой в это тяжелое время. Тигран был человеком, который тронул мою душу, и я все еще слышу его голос и вижу его улыбку. Он — добро, пронизывающее Вселенную. Он был, есть и будет человеком Божьим», — высказался режиссер.

Напомним, с конца декабря 2024 года Тигран Кеосаян находился в коме, он также пережил клиническую смерть. У артиста уже давно наблюдались проблемы с сердцем, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. 26 сентября 2025 года Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж скончался в реанимации в возрасте 59 лет: «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился».

