Венок от президента Путина доставили на церемонию прощания с Зурабом Церетели

23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве прощаются с народным художником России Зурабом Церетели. Одним из первых на траурную церемонию доставили венок от президента России Владимира Путина.

Как сообщает NEWS.ru, церемония прощания начнется в 12.00. Также к храму доставили венок от патриарха Кирилла.

Напомним, Зураб Церетели скончался 22 апреля в возрасте 91 года. Причиной его смерти стала остановка сердца. Художник был известен не только в России, но и за границей: его скульптуры установлены в Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции, Японии и других странах. Среди известных работ Церетели: «Дружба народов», монумент Победы, статуя Георгия Победоносца, памятник Петру I в Москве, памятник «Слеза скорби» в США, а также монументы «История Грузии» и «Святой Георгий Победоносец» в Тбилиси.

Великого скульптура похоронят в Тбилиси, где покоится его жена. Напомним, Церетели заранее спроектировал памятник для своей могилы, когда делал монумент для супруги.