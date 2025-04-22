Сделал супруге и сразу себе: памятник для могилы Зураба Церетели уже стоит

Внук скульптора Зураба Церетели Василий рассказал про памятник для могилы президента Российской академии художеств. Он сообщил, что памятник уже стоит – когда деятель создавал его для жены, то спроектировал сразу для своей могилы.

Об этом стало известно сайту aif.ru.

Церетели похоронят в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили – такова была воля деятеля. Никаких пожеланий по памятнику скульптор не высказывал.

«Дело в том, что там стоит уже памятник – Святая Нина. Зураб Константинович сделал его для супруги, и он был спроектирован сразу и для его могилы», - сообщил Василий Церетели.

Прощание со скульптором состоится 23 апреля в храме Христа Спасителя. Похороны пройдут в субботу в Грузии.

Напомним, прах жены художника покоится в Дидубийском пантеоне. На могиле стоит скульптура Святой равноапостольной Нино, которая крестила Грузию в IV веке.

Зураб Церетели умер 22 апреля, ему был 91 год. Причиной смерти назвали остановку сердца – серьезных заболеваний у скульптора не было.