Венгерская актриса и певица Катя Томпош скончалась от редкой формы рака. Об этом сообщает «Российская газета».

Актриса и певица из Венгрии Катя Томпош последние годы жизни боролась с агрессивной и редкой формой рака. Коллеги Томпош провели гала-концерт, на котором смогли собрать необходимую для лечения за границей сумму. Однако спустя несколько дней она скончалась. Актрисе был 41 год.

Каталин Томпош родилась в 1983 году в Будапеште. На ее счету более 10 ролей в кино и театре. Певица должна была представлять Венгрию на конкурсе «Евровидение» в 2009 году, однако позже взяла самоотвод из-за неких обстоятельств перед театром, в котором она работала.

В 2022 году у Томпош диагностировали редкую форму рака — тогда же она прекратила публичную деятельность и ушла со сцены.

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