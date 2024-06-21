В Молдавии умер автор сказки «Приключения Гугуцэ» Спиридон Вангели

В Молдавии умер известный детский писатель Спиридон Вангели, написавший сказку «Приключения Гугуцэ». Он ушел из жизни в 92 года, через неделю после своего дня рождения.

Официальная причина смерти писателя не раскрывается. О месте прощания и дате похорон информации также нет.

В 1952 году Спиридон Вагнели окончил филологический факультет Кишиневского государственного педагогического института, после чего проходил службу в Советской армии. После возвращения он устроился на работу в сельскую школу.

За свою более чем полувековую деятельность писатель опубликовал книги: «Мальчик из синей хижины», «Колумб в Австралии», «Гугуцэ – капитан корабля», «Звезда Чуботеля», «Гугуцэ и его друзья», «Дети в сибирских цепях», «Крэита» и другие.

В 1966 году Вагнели написал сказку «Приключения Гугуцэ», которая принесла ему всесоюзную славу. Рассказ был переведен на русский язык, сообщает stiri.md.

Ранее умер 72-летний участник белорусского ансамбля «Сябры» Николай Сацура.