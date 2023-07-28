«Вел не очень правильный образ жизни»: сын Владимира Басова объяснил причину его ранней смерти

Младший сын актера Владимира Басова рассказал, что причиной ранней смерти отца стал инсульт. Напомним, что артист умер в возрасте 64 лет.

28 июля исполняется 100 лет со дня рождения актера, который был еще и кинорежиссером. Не все знают, что Басов был участником Великой Отечественной войны.

В беседе с mk.ru наследник знаменитости Александр Басов рассказал, что на фронте его отец получил контузию. Это сильно отразилось на его здоровье. Были и другие причины для беспокойства.

«Отец вел не очень правильный образ жизни. Сердце у него было больное. Он перенес инфаркт. Правда, умер от инсульта. Но все же взаимосвязано. Сосудистые заболевания для мужчины — серьезное дело», – поделился сын артиста.

По словам мужчины, у его отца была нервная жизнь, возможно, это тоже повлияло на его ранний уход. Но наследник отмечает, что многие в поколении родственника рано ушли из жизни.

Напомним, что Владимир Басов умер 17 сентября 1987 года. Многим он запомнился, как комедийный актер. Дуремар из «Буратино», Волк из «Красной Шапочки», недовольный полотер из «Я шагаю по Москве», маклер из «По семейным обстоятельствам».

Но Владимир Павлович был также крупным режиссером, который снял: «Щит и меч», «Опасный поворот», «Дни Турбиных», «Время и семья Конвей».

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