«Кошкины слезы»: вдова Караченцова раскрыла размер своей пенсии и зарплаты в «Ленкоме»

Вдова Николая Караченцова 74-летняя Людмила Поргина пожаловалась на маленькую зарплату в «Ленкоме» и роли в массовке. Женщина раскрыла размер своей пенсии. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

Актриса рассказала, что пенсия у нее скромная – 17 тысяч рублей. Но у Поргиной есть звание заслуженной артистки РФ. За это звание она получает доплату в 30 тысяч рублей. Также женщина пожаловалась, что зарплата в «Ленкоме» «просто кошкины слезы» – 40 тысяч рублей.

Актриса вспомнила слова мужа перед смертью: «Девонька, не забывай дорогу в наш дом, блистай на сцене!».

По словам Поргиной, у мужа зарплата была стандартная – 150 тысяч рублей в месяц.

Она заявила, что дорогу в театр не забывает. Но напомнила, что ее запихнули в массовку, и не дают нормальных ролей. Знаменитость приняла решение уйти из театра по собственному желанию.

Артистка вспомнила, что когда ее муж болел, Юрий Михайлович Лужков отдал им помещение в 400 метров в центре Москвы. Деньги от арендаторов помогают достойно жить.

На данный момент Поргина находится в больнице, так как сломала пальцы на ноге в аквапарке в Абу-Даби. Женщина заключила, что на пенсию не смогла бы позволить себе лечение и заграничные поездки.

Ранее актриса Раиса Рязанова призналась, что ей не хватает пенсии в размере 18 тысяч рублей.