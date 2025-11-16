Ведущий научный сотрудник ИСКРАН Владимир Батюк умер на 65-м году жизни

На 65-м году жизни скончался Владимир Батюк — ведущий российский учёный-международник, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор исторических наук.

О кончине ученого сообщила пресс-служба института.

Владимир Батюк пришел работать в ИСКРАН после окончания исторического факультета МГУ. Ученый стал одним из основателей школы военно-политических и европейских исследований института. Его научные труды по российско-американским отношениям заняли важное место в отечественной американистике.

За значительный вклад в науку Владимир Батюк был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Учёный также много лет преподавал в ведущих вузах страны — ГАУГН, Высшей школе экономики и ИСКРАН, подготовив целое поколение молодых специалистов-международников.

«Коллеги и студенты знали и ценили Владимира Игоревича не только как профессионала, но и как душевного, отзывчивого человека, верного товарища и друга, оставившего светлую память в сердцах всех, кому посчастливилось с ним работать», — говорится в некрологе.

Ранее умер актер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Гурам Абесадзе. Ему было 85 лет.