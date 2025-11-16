Актер из «Самой обаятельной и привлекательной» Гурам Абесадзе умер в 85 лет

На 86-м году жизни скончался советский и российский актер Гурам Абесадзе, известный по роли в популярной комедии «Самая обаятельная и привлекательная».

В опубликованном некрологе сообщества «Москва — Тбилиси» не уточняются причины смерти Абесадзе. Его представители выразили соболезнования супруге актера — известному картвелологу Лие Башелеишвили, а также всем родным и близким.

Гурам Абесадзе запомнился зрителям по роли торгового работника в культовой советской комедии 1985 года «Самая обаятельная и привлекательная», где он сыграл вместе с Ириной Муравьевой и Татьяной Васильевой.

Абесадзе имел звание заслуженного деятеля искусств Грузии и преподавал на кафедре режиссуры в Московском государственном университете культуры и искусств. Помимо творческой деятельности, он много лет активно поддерживал грузинскую диаспору в Москве, оставаясь видным представителем грузинской интеллигенции.

