Ведущей программы «Время» Зименковой перед смертью сделали две неудачные операции

Коллега умершей ведущей, диктора Центрального телевидения СССР Галины Зименковой, звукорежиссер Ольга Пирожкова рассказала о двух ее неудачных операциях. По словам источника, после хирургического вмешательства советский диктор «на улицу не очень ходила».

Подробности узнал Пятый канал.

Некоторое время назад ведущая Зименкова сломала шейку бедра, потребовались операции.

«Ей сделали операцию как-то не очень удачно. Потом вторую. После операций она… жаловалась, плохо себя чувствовала», - рассказала Пирожкова о последних годах жизни Зименковой.

Пирожкова вспомнила, что в какой-то момент у ведущей программы «Время» были проблемы с деньгами, она продала трехкомнатную квартиру и приобрела «двушку». По этому поводу, говорит коллега, диктор «очень горевала», так как деньги быстро закончились.

Известно, что Зименкова пережила сына – он умер больше 20 лет назад. Диктор давно была в разводе, у нее имелись подруги. Ведущая всегда хорошо выглядела, говорит Пирожкова.

Напомним, Зименкова скончалась 30 декабря. Ей было 82 года.

Ранее сообщалось о смерти 74-летнего телеведущего Александра Доморацкого.