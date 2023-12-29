74-летний телеведущий Александр Доморацкий умер от приступа обструкции

Советский и белорусский телеведущий Александр Доморацкий умер в результате приступа обструкции. Ему было 74 года.

О смерти сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на заявление семьи.

Известно, что Доморацкий страдал хронической обструктивной болезнью легких. Новый приступ привел к летальному исходу.

Дата и место прощания с ним не выбраны.

Доморацкий работал на телевидении с 1972 года. Он был репортером и ведущим новостей, имел авторские проекты.

Ранее сообщалось о смерти ведущего советской детской радиопрограммы «Радионяня» Александра Левенбука. Ему было 90 лет. Причина смерти не называлась.