18:58, 29 декабря 2023
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74-летний телеведущий Александр Доморацкий умер от приступа обструкции
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Советский и белорусский телеведущий Александр Доморацкий умер в результате приступа обструкции. Ему было 74 года.
О смерти сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на заявление семьи.
Известно, что Доморацкий страдал хронической обструктивной болезнью легких. Новый приступ привел к летальному исходу.
Дата и место прощания с ним не выбраны.
Доморацкий работал на телевидении с 1972 года. Он был репортером и ведущим новостей, имел авторские проекты.
Ранее сообщалось о смерти ведущего советской детской радиопрограммы «Радионяня» Александра Левенбука. Ему было 90 лет. Причина смерти не называлась.
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