«Вечный мальчик»: умер актер сериала «Глухарь» Сергей Перевозкин

25 апреля умер российский актер театра и кино, бывший директор «Квартета И» Сергей Перевозкин. Ему было 59 лет.

О смерти Перевозкина рассказал его однокурсник, актер и один из основателей «Квартета И» Камиль Ларин. Причины случившегося он не уточнил.

Актер посвятил в некрологе несколько слов в память о Сергее. Камиль признался, что Сергея все называли «мальчик, мальчик», несмотря на его возраст.

«Вечный мальчик, хотя он был старше нас всех! 1 января ему исполнилось 59 лет! Что же за период такой не живучий!» — написал Ларин.

Сергей Перевозкин родился 1 января 1965 года. Окончив ГИТИС, стал режиссером театра «Русский дом». Был художественным руководителем «Русский терем», директором театра «Квартет И». Появлялся на сцене в различных спектаклях.

На счету Перевозкина более 20 работ в кино – Сергей появился в сериалах «Глухарь», «Кулагин и партнеры», «Форс-мажор», «Адвокат». 28 апреля выйдет последняя картина с участием актера – сериал «По законам военного времени – 8».

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